جولة لعناصر أمن الدولة في افران البقاع

جالت عناصر مديرية أمن الدولة في البقاع في افران المنطقة، للتأكد من مخزون الطحين الموجود لديها، والتشديد على مسؤولي الأفران الاستمرار في توزيع الخبز ومشتقاته لحين نفاذ الكميات.كما جرى التأكد من وزن ربطة الخبز ومن سعرها.