أمن وقضاء
11 تشرين الأول 2022 - 04:59
11/10/2022 04:59:34
جولة لعناصر أمن الدولة في افران البقاع
جولة لعناصر أمن الدولة في افران البقاع
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LBCI News Lebanon
جالت عناصر مديرية أمن الدولة في البقاع في افران المنطقة، للتأكد من مخزون الطحين الموجود لديها، والتشديد على مسؤولي الأفران الاستمرار في توزيع الخبز ومشتقاته لحين نفاذ الكميات.
كما جرى التأكد من وزن ربطة الخبز ومن سعرها.
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