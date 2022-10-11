أمن وقضاء
11 تشرين الأول 2022 - 04:59
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جولة لعناصر أمن الدولة في افران البقاع

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جولة لعناصر أمن الدولة في افران البقاع
Lebanon News
جالت عناصر مديرية أمن الدولة في البقاع في افران المنطقة، للتأكد من مخزون الطحين الموجود لديها، والتشديد على مسؤولي الأفران الاستمرار في توزيع الخبز ومشتقاته لحين نفاذ الكميات. 

كما جرى التأكد من وزن ربطة الخبز ومن سعرها.
 
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