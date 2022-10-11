أمن وقضاء
11 تشرين الأول 2022 - 06:19
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لا نصاب لمجلس القضاء الأعلى.. اليكم التفاصيل

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Lebanon News
عقد اجتماع لمجلس القضاء الاعلى بناء على دعوة وزير العدل، لكن سرعان ما فقد النصاب.

اليكم التفاصيل.. 
 
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