أمن وقضاء
11 تشرين الأول 2022 - 06:19
11/10/2022 06:19:19
لا نصاب لمجلس القضاء الأعلى.. اليكم التفاصيل
اليكم التفاصيل..
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عقد اجتماع لمجلس القضاء الاعلى بناء على دعوة وزير العدل، لكن سرعان ما فقد النصاب.
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