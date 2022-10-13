أمن وقضاء
13 تشرين الأول 2022 - 09:54
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الجيش: توقيف مواطن في منطقة طريق الجديدة

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الجيش: توقيف مواطن في منطقة طريق الجديدة
Lebanon News
أوقفت دورية من مديرية المخابرات في منطقة طريق الجديدة –بيروت المواطن (م.أ.) للاشتباه برميه قنبلتين صوتيّتين فجر اليوم أمام أحد مقاهي المنطقة، ولكونه مطلوباً بجرم إطلاق النار على شخص وإصابته بتاريخ ٢٠٢٢/٩/١٧.
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