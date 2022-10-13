أمن وقضاء
13 تشرين الأول 2022 - 09:54
13/10/2022 09:54:23
الجيش: توقيف مواطن في منطقة طريق الجديدة
ماذا في التفاصيل؟
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LBCI News Lebanon
أوقفت دورية من مديرية المخابرات في منطقة طريق الجديدة –بيروت المواطن (م.أ.) للاشتباه برميه قنبلتين صوتيّتين فجر اليوم أمام أحد مقاهي المنطقة، ولكونه مطلوباً بجرم إطلاق النار على شخص وإصابته بتاريخ ٢٠٢٢/٩/١٧.
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