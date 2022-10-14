أمن وقضاء
14 تشرين الأول 2022 - 01:59
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جولات كشف لأمن الدولة على عدد من الأفران والمتاجر

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جولات كشف لأمن الدولة على عدد من الأفران والمتاجر
Lebanon News
نفّذت دوريّات لأمن الدّولة جولات كشف على عدد من الأفران والمتاجر في مختلف المحافظات اللبنانية، بهدف ضبط الاسعار والتأكد من الالتزام بتسعيرة وزارة الاقتصاد. 

ولم يتم تسجيل أي مخالفات.
 
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