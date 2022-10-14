أمن وقضاء 14 تشرين الأول 2022 - 01:59 14/10/2022 01:59:21 جولات كشف لأمن الدولة على عدد من الأفران والمتاجر

جولات كشف لأمن الدولة على عدد من الأفران والمتاجر

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LBCI News Lebanon

نفّذت دوريّات لأمن الدّولة جولات كشف على عدد من الأفران والمتاجر في مختلف المحافظات اللبنانية، بهدف ضبط الاسعار والتأكد من الالتزام بتسعيرة وزارة الاقتصاد.



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