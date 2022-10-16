أمن وقضاء
16 تشرين الأول 2022 - 06:50
16/10/2022 06:50:51
مداهمة في حي الشراونة في بعلبك... وإصابة مطلوب
مداهمة في حي الشراونة في بعلبك... وإصابة مطلوب
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LBCI News Lebanon
نفذت قوة من الجيش اللبناني والقوة الضاربة عملية مداهمة لمنازل مطلوبين في حي الشراونة بعلبك.
وحصل تبادل لإطلاق النار مما أدى إلى جرح المطلوب ل. ص. وتوقيفه ونقله إلى إحدى مستشفيات المنطقة لإصابته الحرجة.
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