مداهمة في حي الشراونة في بعلبك... وإصابة مطلوب

نفذت قوة من الجيش اللبناني والقوة الضاربة عملية مداهمة لمنازل مطلوبين في حي الشراونة بعلبك.وحصل تبادل لإطلاق النار مما أدى إلى جرح المطلوب ل. ص. وتوقيفه ونقله إلى إحدى مستشفيات المنطقة لإصابته الحرجة.