أمن وقضاء
16 تشرين الأول 2022 - 06:50
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مداهمة في حي الشراونة في بعلبك... وإصابة مطلوب

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مداهمة في حي الشراونة في بعلبك... وإصابة مطلوب
Lebanon News
نفذت قوة من الجيش اللبناني والقوة الضاربة عملية مداهمة لمنازل مطلوبين في حي الشراونة بعلبك.

وحصل تبادل لإطلاق النار مما أدى إلى جرح المطلوب ل. ص. وتوقيفه ونقله إلى إحدى مستشفيات المنطقة لإصابته الحرجة.
 
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