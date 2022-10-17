جريحان إثر إشكال عائلي في حولا تطور إلى إطلاق نار

سقط جريحان في مرجعيون إثر إشكال عائلي في بلدة حولا، تطور إلى إطلاق نار وحرق سيارة، بحسب الوكالة الوطنية للإعلام.ونقل الجريحان إلى مستشفى ميس الجبل الحكومي للمعالجة. وحضرت القوى الأمنية وفتحت تحقيقًا في الحادث.