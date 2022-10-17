أمن وقضاء
17 تشرين الأول 2022 - 12:51
17/10/2022 12:51:39
جريحان إثر إشكال عائلي في حولا تطور إلى إطلاق نار
جريحان إثر إشكال عائلي في حولا تطور إلى إطلاق نار
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LBCI News Lebanon
سقط جريحان في مرجعيون إثر إشكال عائلي في بلدة حولا، تطور إلى إطلاق نار وحرق سيارة، بحسب الوكالة الوطنية للإعلام.
ونقل الجريحان إلى مستشفى ميس الجبل الحكومي للمعالجة. وحضرت القوى الأمنية وفتحت تحقيقًا في الحادث.
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