أمن وقضاء 18 تشرين الأول 2022 - 06:48 18/10/2022 06:48:31 تسجيل حالات تسمم جديدة جراء تناول الدجاج من أحد المطاعم في قب الياس

تسجيل حالات تسمم جديدة جراء تناول الدجاج من أحد المطاعم في قب الياس

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LBCI News Lebanon

تم تسجيل حالات تسمم جديدة جراء تناول الدجاج من أحد المطاعم في قب الياس.



وعلى الفور، توجهت فرق من الترصد الوبائي وفريق من وزارة الصحة إلى مستشفى البقاع لمعاينة اوضاع المصابين بحسب الوكالة الوطنية للاعلام. الإعلان

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