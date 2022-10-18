أمن وقضاء
18 تشرين الأول 2022 - 06:48
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تسجيل حالات تسمم جديدة جراء تناول الدجاج من أحد المطاعم في قب الياس

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تسجيل حالات تسمم جديدة جراء تناول الدجاج من أحد المطاعم في قب الياس
Lebanon News
تم تسجيل حالات تسمم جديدة جراء تناول الدجاج من أحد المطاعم في قب الياس.

وعلى الفور، توجهت فرق من الترصد الوبائي وفريق من وزارة الصحة إلى مستشفى البقاع لمعاينة اوضاع المصابين بحسب الوكالة الوطنية للاعلام. 
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