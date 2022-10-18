العثور على جثة مسن فلسطيني في خراج بلدة مقنة

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LBCI News Lebanon

عثر على المسن الفلسطيني الجنسية ص.ع. (٨٢ عامًا) جثة في خراج بلدة مقنة، بحسب الوكالة الوطنية للإعلام.



والجدير بالذكر أن ص.ع. يعاني من فقدان الذاكرة، وكان قد غادر من منزله منذ نحو أسبوعين.



وعاين الطبيب الشرعي الجثة لتحديد سبب الوفاة.