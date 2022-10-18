أمن وقضاء
18 تشرين الأول 2022 - 08:30
18/10/2022 08:30:00
العثور على جثة مسن فلسطيني في خراج بلدة مقنة
العثور على جثة مسن فلسطيني في خراج بلدة مقنة
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LBCI News Lebanon
عثر على المسن الفلسطيني الجنسية ص.ع. (٨٢ عامًا) جثة في خراج بلدة مقنة، بحسب الوكالة الوطنية للإعلام.
والجدير بالذكر أن ص.ع. يعاني من فقدان الذاكرة، وكان قد غادر من منزله منذ نحو أسبوعين.
وعاين الطبيب الشرعي الجثة لتحديد سبب الوفاة.
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