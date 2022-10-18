أمن وقضاء
18 تشرين الأول 2022 - 13:56
18/10/2022 13:56:00
جريمة جديدة بحق النساء: رجل يقتل زوجته أمام إبنتيه!
جريمة جديدة بحق النساء: رجل يقتل زوجته أمام إبنتيه!
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LBCI News Lebanon
هذ صراخ الفتاتين الصغيرتين البالغتين من العمر 16 و17 عاماً، المفجوعتين بعد أن قتل أباهما، والدتهما أمام أعينهما..
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