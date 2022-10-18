جريمة جديدة بحق النساء: رجل يقتل زوجته أمام إبنتيه!

Lebanon, news ,lbci ,أخبار وفاة, قضاء جبيل, بلاط, النساء,جريمةٌ,جريمة جديدة بحق النساء: رجل يقتل زوجته أمام إبنتيه!

LBCI News Lebanon

هذ صراخ الفتاتين الصغيرتين البالغتين من العمر 16 و17 عاماً، المفجوعتين بعد أن قتل أباهما، والدتهما أمام أعينهما..