أمن وقضاء
18 تشرين الأول 2022 - 13:56
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جريمة جديدة بحق النساء: رجل يقتل زوجته أمام إبنتيه!

جريمة جديدة بحق النساء: رجل يقتل زوجته أمام إبنتيه! Lebanon, news ,lbci ,أخبار وفاة, قضاء جبيل, بلاط, النساء,جريمةٌ,جريمة جديدة بحق النساء: رجل يقتل زوجته أمام إبنتيه!
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Lebanon News
هذ صراخ الفتاتين الصغيرتين البالغتين من العمر 16 و17 عاماً، المفجوعتين بعد أن قتل أباهما، والدتهما أمام أعينهما..
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