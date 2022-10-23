القبض على عصابة تروج عملة مزورة في كفررمان

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LBCI News Lebanon

قبضت شرطة بلدية كفررمان على عصابة ترويج عملة مزورة في البلدة من التابعية السورية، واقتادتهم الى مركز البلدية برفقة المضبوطات من الدولارات المزورة، حيث تم التحقيق معهم ومن ثم تسليهم الى عناصر القوى الامنية المختصة، بحسب الوكالة الوطنية للاعلام.



ولفت رئيس بلدية كفررمان هيثم ابو زيد الى ان "جهاز الشرطة داخل البلدية يسهر على حماية وضبط امن البلدة"، مشيرا الى أن "هذا العمل جزء من مسؤوليتنا لحماية اهل بلدتنا، سيما في هذه الظروف الاقتصادية الصعبة حيث تنشط عمليات السرقة والنصب وترويج العملة للايقاع بالناس"، مؤكدا "العمل الدائم في سبيل المصلحة العامة".