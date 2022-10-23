أمن وقضاء
23 تشرين الأول 2022 - 15:21
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زحمة سير خانقة من ضبيه باتجاه نفق نهر الكلب (فيديو)

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زحمة سير خانقة من ضبيه باتجاه نفق نهر الكلب (فيديو)
Lebanon News
يشهد أوتوستراد ضبيه باتجاه نفق نهر الكلب زحمة سير خانقة بسبب تجمّع مياه الأمطار.
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