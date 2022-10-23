أمن وقضاء
23 تشرين الأول 2022 - 15:21
23/10/2022 15:21:36
زحمة سير خانقة من ضبيه باتجاه نفق نهر الكلب (فيديو)
زحمة سير خانقة من ضبيه باتجاه نفق نهر الكلب (فيديو)
Lebanon, news ,lbci ,أخبار خانقة من ضبيه باتجاه نفق نهر الكلب (فيديو),زحمة سير,زحمة سير خانقة من ضبيه باتجاه نفق نهر الكلب (فيديو)
LBCI News Lebanon
يشهد أوتوستراد ضبيه باتجاه نفق نهر الكلب زحمة سير خانقة بسبب تجمّع مياه الأمطار.
الإعلان
الإعلان
آخر الأخبار
أخبار لبنان
أمن وقضاء
زحمة سير
خانقة من ضبيه باتجاه نفق نهر الكلب (فيديو)
إقرأ أيضاً