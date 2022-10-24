الجيش ينفذ عملية دهم .. وتبادل إطلاق نار

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LBCI News Lebanon

نفذت قوة من الجيش عملية دهم لمنازل مطلوبين بجرائم الخطف وسرقة السيارات والإتجار بالمخدرات في بلدة بريتال وتوقف عددًا منهم.



وقد تعرض عناصرها لإطلاق نار فردت على مصادر النيران ما أدى إلى إصابة عدد من مطلقي النار.