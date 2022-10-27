الامن العام: مغادرة 511 نازحا سوريا من أصل 751

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أعلنت المديرية العامـة للأمن العام أنها اعتباراً من صباح أمس الاربعاء قامت بالتنسيق مع المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين UNHCR وبحضور مندوبيها بتأمين العودة الطوعية لـ 511 نازحاً سورياً من مناطق مختلفة في لبنان إلى الأراضي السورية عبر مراكز المصنع، العبودية وعرسال الحدودية.وقد واكبت دوريات من المديرية العامة للأمن العام النازحين الذين انطلقوا بواسطة حافلات أمنتها السلطات السورية لهذه الغاية وبواسطة آلياتهم الخاصة وآليات لبنانية مستأجرة من نقاط التجمع المحددة في طرابلس، العبودية، النبطية، عاليه ، المصنع ، عرسال حتى الحدود اللبنانية - السورية، بحسب بيان صادر عن الامن العام.وأشارت المديرية إلى أن أعداد العائدين عبر المراكز الحدودية توزعت كما يلي:"-عبر مركز المصنع : غادر 12 من أصل 12 نازحاً.-عبر مركز العبودية : غادر 12 من أصل 13 نازحاً.-عبر مركز وادي حميد – عرسال – معبر الزمراني : غادر 487 من أصل 726 .ما يدل على أن عدد المغادرين بلغ 511 نازحاً من أصل 751 كان مقرراً عودتهم، وهذا الفرق في عدد المغادرين يؤكد بأن العودة هي طوعية بإمتياز".وجددت المديرية التأكيد على استمرارية استقبال المراكز الحدودية البرية السوريين الراغبين بالعودة الى سوريا، على أن تتم تسوية أوضاعهم مباشرةً للمغادرة على المعابر المذكورة وفق الآلية الصادرة والمعمّمة والمعمول بها منذ العام ٢٠١٨.