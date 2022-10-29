عصابة سرقة دراجات آلية في قبضة شعبة المعلومات

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حصلت في الآونة الأخيرة عمليات سرقة دراجات آلية في قرى عدّة في البقاع الغربي.ونتيجة الاستقصاءات والتحريّات، تمكّنت شعبة المعلومات في قوى الأمن الدّاخلي من كشف هويّات المتورطين، وهم كل من:- م. ع. (من مواليد عام 1989، سوري)- م. ع. (من مواليد عام 2001، سوري)- م. ح. (من مواليد عام 1985، سوري).ومن خلال المتابعة، تمكّنت دوريات من الشّعبة من تحديد أماكنهم، وتوقيفهم بتاريخ 9-10-2022، بعد تنفيذ كمينٍ محكم في بلدة راشيا، بحسب ما أفادت المديرية العامّة لقوى الأمن الداخلي ـ شعبة العلاقات العامّة في بيان.وبالتحقيق معهم، اعترفوا أنّهم يشكّلون عصابة لسرقة الدراجات الآليّة، ونفّذوا العديد من السرقات بتواريخٍ سابقة، وضُبِطَ معهم دراجة آلية، كانوا قد سرقوها من بلدة المحيدثة.وبحسب بيان المديرية العامّة لقوى الأمن الداخلي، فقد أودع الموقوفون والمضبوطات المرجع المعني، بناءً على إشارة القضاء المختص.