أمن وقضاء
01 تشرين الثاني 2022 - 06:12
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دخلوا أحد المنازل في ريفون وكبّلوا أصحابه وسرقوا مجوهرات وأموالًا... وشعبة المعلومات ترصدهم

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دخلوا أحد المنازل في ريفون وكبّلوا أصحابه وسرقوا مجوهرات وأموالًا... وشعبة المعلومات ترصدهم
Lebanon News
سطا ثلاثة أشخاص ملثّمين على أحد المنازل في بلدة ريفون الكسروانية بتاريخ 21-10-2022، بعد انتحالهم صفة أمنية، حيث دخلوا شاهرين أسلحة حربية وقاموا بتكبيل المالكين بواسطة أربطة بلاستيكية ثم سلبوهم مجوهرات ومبالغ مالية وهاتفَين خليويَين، ولاذوا بالفرار إلى جهةٍ مجهولة.

وعلى إثر ذلك، باشرت القطعات المختصّة في شعبة المعلومات إجراءاتها الميدانية والاستعلامية لكشف الفاعلين وتوقيفهم، فتمكّنت من تحديد هويّاتهم وهم كلٌّ من:
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ح. ع. (من مواليد عام ١٩٩٠، لبناني)
ض. ج. (من مواليد عام ١٩٨٩، لبناني)
ب. ز. (من مواليد عام ١٩٨٣، لبناني).

بتاريخي 28 و 29-10-2022، وبعد رصدٍ ومراقبة دقيقة، تمكّنت دوريّات من الشّعبة من توقيف الأول في بلدة كيفون – قضاء عالية، والثاني والثالث بعملية متزامنة في بلدة المنصف الجُبيليّة.

وبالتحقيق معهم، اعترفوا بقيامهم بما نُسِب إليهم، وذلك بتخطيطٍ وتدبير من الموقوف الأوّل.
 
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