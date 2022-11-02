أمن وقضاء
02 تشرين الثاني 2022 - 09:04
02/11/2022 09:04:00
وفاة تلميذة ووقوع عدد من الجرحى إثر انهيار سقف داخل مدرسة القبة الرسمية... ماذا في التفاصيل؟
ماذا في التفاصيل؟
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LBCI News Lebanon
إستفاق أهالي جبل محسن على مأساة تمثلت في انهيار سقف داخل مدرسة القبة الرسمية، ما أدى إلى وفاة تلميذة ووقوع عدد من الجرحى.
إليكم تفاصيل أوفى...
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