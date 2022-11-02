وفاة تلميذة ووقوع عدد من الجرحى إثر انهيار سقف داخل مدرسة القبة الرسمية... ماذا في التفاصيل؟

ماذا في التفاصيل؟

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LBCI News Lebanon

إستفاق أهالي جبل محسن على مأساة تمثلت في انهيار سقف داخل مدرسة القبة الرسمية، ما أدى إلى وفاة تلميذة ووقوع عدد من الجرحى.



إليكم تفاصيل أوفى...