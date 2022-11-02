تدابير سير تزامناً مع إقامة سباق ماراثون بيروت الدولي

طلبت المديرية العامة لقوى الامن الداخلي ، وتزامنا مع تنظيم "جمعية بيروت ماراثون" يوم الأحد 13-11-2022 سباق "ماراثون بيروت الدولي"، انطلاقًا من وسط بيروت إلى الحمّام العسكري وصولًا إلى منطقة ضبيّة، تجنّب سلوك طرقات الماراتون في خلال الفترة الصباحية والتقيّد بتوجيهات وإرشادات رجال قوى الأمن الداخلي وبلافتات السير حفاظاً على سلامة المتسابقين وتسهيلاً لحركة المرور.
كما طلبت القوى الامنية من المواطنين الاطلاع على مسار السباق بالتفصيل على الرابط التالي عبر موقع المديرية العامة لقوى الامن الداخلي / https://isf.gov.lb/ar/iambeirut/ .