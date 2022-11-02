سحب سيارات علقت على أوتوستراد الصفرا كسروان جراء كثافة الأمطار

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LBCI News Lebanon

عملت عناصر من الدفاع المدني عصر اليوم على سحب عدد من السيارات علقت على مسلكي أوتوستراد الصفرا كسروان بسبب كثافة الأمطار، وذلك لتسهيل حركة المرور وتمكين المواطنين من متابعة سيرهم بأمان.