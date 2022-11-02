أمن وقضاء
02 تشرين الثاني 2022 - 11:28
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سحب سيارات علقت على أوتوستراد الصفرا كسروان جراء كثافة الأمطار

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سحب سيارات علقت على أوتوستراد الصفرا كسروان جراء كثافة الأمطار
Lebanon News
عملت عناصر من الدفاع المدني عصر اليوم على سحب عدد من السيارات علقت على مسلكي أوتوستراد الصفرا كسروان بسبب كثافة الأمطار، وذلك لتسهيل حركة المرور وتمكين المواطنين من متابعة سيرهم بأمان.    
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