أمن وقضاء
02 تشرين الثاني 2022 - 11:28
02/11/2022 11:28:25
سحب سيارات علقت على أوتوستراد الصفرا كسروان جراء كثافة الأمطار
سحب سيارات علقت على أوتوستراد الصفرا كسروان جراء كثافة الأمطار
Lebanon, news ,lbci ,أخبار الأمطار, أوتوستراد الصفرا كسروان,سحب سيارات ,سحب سيارات علقت على أوتوستراد الصفرا كسروان جراء كثافة الأمطار
LBCI News Lebanon
عملت عناصر من الدفاع المدني عصر اليوم على سحب عدد من السيارات علقت على مسلكي أوتوستراد الصفرا كسروان بسبب كثافة الأمطار، وذلك لتسهيل حركة المرور وتمكين المواطنين من متابعة سيرهم بأمان.
الإعلان
الإعلان
آخر الأخبار
أخبار لبنان
أمن وقضاء
سحب سيارات
أوتوستراد الصفرا كسروان
الأمطار
إقرأ أيضاً