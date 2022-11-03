بالجرم المشهود: سارقا دراجات آلية من مدينة بيروت وجوارها في قبضة مفرزة استقصاء بيروت

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تمكّنت دورية من مفرزة استقصاء بيروت بتاريخ 1-11-2022 من توقيف مشتبهٍ به في محلّة الروشة، بالجرم المشهود أثناء محاولته سرقة إحدى الدّراجات، ويدعى م. م. (من مواليد عام 2005، سوري الجنسية).وأعيدت الدّراجة إلى مالكها وسُلِّم الموقوف إلى القطعة المعنيّة للتوسّع بالتحقيق معه، بناءً على إشارة القضاء المختص.وفي سياق منفصل، أوقفت دورية من مفرزة استقصاء بيروت بالجرم المشهود المدعو م. ك. (من مواليد عام 2002، سوري الجنسية) لإقدامه على سرقة دراجة آلية نوع "سويت 125" لون أحمر من محلة عمر بيهم أمام مدخل سباق الخيل، وضبطت بحوزته حبّتين من مادة الكبتاغون.وتبيّن بحقه بلاغات توقيف بجرائم أسلحة، سلب، سرقة، وتعاطي المخدرات.وأودع القطعة المعنية لإجراء المقتضى القانوني بحقه.