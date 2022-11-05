وزير الدفاع تابع مع وزير المالية مسألة التأخير في دفع رواتب العسكريين المتقاعدين: الرواتب خلال عشرة ايام والتأخير لن يتكرر

تابع وزير الدفاع الوطني موريس سليم مسألة تأخر وزارة المالية في دفع رواتب العسكريين المتقاعدين، والتقى لهذه الغاية الوزير يوسف الخليل، مستوضحا الاسباب التي أدت الى التأخير الحاصل في دفع رواتبهم.



وشرح الوزير سليم لوزير المالية مدى معاناتهم وانعكاس ذلك على اوضاعهم المعيشية المتردية أصلا بحيث لم يعد كل ما يتقاضونه يكفي لتوفير أبسط اساسيات الحياة الكريمة.



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بدوره، عبر الخليل عن إدراكه لاوضاعهم، موضحا ان "هذا التأخير يعود الى عدم توافر الاعتمادات اللازمة لدفع كامل الحقوق في وقتها، وأن هذا التأخير لن يتعدى عشرة ايام حيث تكون اصبحت الموازنة نافذة، ليتم حينها صرف كامل الحقوق المالية للمتقاعدين وللخدمة الفعلية من دون اي عقبات"، مؤكدا ان "هذا التأخير لن يحصل بعد الان، لأن الاعتمادات مرصودة في الموازنة".مع الإشارة الى ان المساعدة الاجتماعية للمتقاعدين العسكريين والمدنيين احيلت من وزارة المالية وسلمت الى مستحقيها الجمعة.وتطرق وزير الدفاع في خلال اللقاء الى موضوع سحب الرواتب بالدولار من الصراف الآلي حيث "لا يمكن سحب إلا اضعاف العشرين دولارا وما يبقى في الحساب ما دون العشرين دولارا يتعذر سحبه".واقترح وزير الدفاع في هذا الاطار، ان يسمح لصاحب الحق بسحب هذا الجزء المتبقي بالعملة اللبنانية من الصراف الآلي وفق سعر الصرف.ووعده وزير المالية بايجاد حل لهذه المسألة مع حاكم مصرف لبنان والمصارف.