شعبة المعلومات تلقي القبض على أحد أخطر المطلوبين في الشمال وتضبط قنبلة دفاعية كانت بحوزته

الإعلان

في إطار المتابعة اليومية التي تقوم بها شعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي لملاحقة المطلوبين الخطرين في مختلف المناطق اللبنانية وتوقيفهم، ونتيجة الجهود الإستعلامية التي تقوم بها القطعات المختصة في الشعبة، توصلت إلى تحديد مكان تواجد أحد أخطر المطلوبين في منطقة الشمال، ويدعى:- ع. ح. (مواليد عام ١٩٨٩، لبناني)، وهو مطلوب للقضاء بموجب مذكرات عدلية عدة بجرائم تسبب بقتل وسلب وإطلاق نار من سلاح حربي.وعلى الأثر، أعطيت الأوامر للعمل على مراقبته تمهيدًا لتوقيفه ووضعت خطة محكمة لتنفيذ العملية، وبخاصة أنه يحمل قنبلة يدوية بحوزته بصورة مستمرة.وبتاريخ 31-10-2022، وبعد عملية رصد ومراقبة دقيقة، نفذت القوة الخاصة في شعبة المعلومات كمينًا محكمًا في محلة الحاكور - قضاء عكار أسفر عن توقيف المطلوب، وضبط القنبلة الدفاعية التي بحوزته.وقد أجري المقتضى القانوني بحقه، وأودع المرجع المختص بناء على إشارة القضاء.