أمن وقضاء
05 تشرين الثاني 2022 - 08:59
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توقيف شخصين يروجان لعملة مزورة في صيدا

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توقيف شخصين يروجان لعملة مزورة في صيدا
Lebanon News
أفادت "الوكالة الوطنية للاعلام" بأن عناصر من المديرية العامة لأمن الدولة، أوقفت عصابة مؤلفة من شخصين تروج لعملة مزورة تضم محمد .ز.  و هادي . ز. في صيدا، وضبطت بحوزتهما نحو 1500 دولار مزورة.

قد أحيل الموقوفان إلى القضاء المختص لإجراء المقتضى.
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