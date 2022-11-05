توقيف شخصين يروجان لعملة مزورة في صيدا

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LBCI News Lebanon

أفادت "الوكالة الوطنية للاعلام" بأن عناصر من المديرية العامة لأمن الدولة، أوقفت عصابة مؤلفة من شخصين تروج لعملة مزورة تضم محمد .ز. و هادي . ز. في صيدا، وضبطت بحوزتهما نحو 1500 دولار مزورة.



قد أحيل الموقوفان إلى القضاء المختص لإجراء المقتضى.