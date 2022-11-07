أمن وقضاء
07 تشرين الثاني 2022 - 07:12
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توقيف سارق سيارة بعد محاولته الفرار عند حاجز ضهر البيدر

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توقيف سارق سيارة بعد محاولته الفرار عند حاجز ضهر البيدر
Lebanon News
تمكنت عناصر حاجز قوى الأمن الداخلي التابعة لمخفر ضهر البيدر بالتنسيق والتعاون مع غرفة العمليات في قيادة سرية زحلة الإقليمية ومخفر شتورا من توقيف المدعو ح. م. س مواليد عام 1994 الفاكهة، بحسب الوكالة الوطنية للاعلام. 

وفي التفاصيل، ان المدعو ح. م. س ولدى مروره عند حاجز ضهر البيدر يوم امس على متن سيارة نوع هوندا سيفيك لونها ابيض وتحمل اللوحة رقم 583399 /ب، لم يمتثل لأوامر الحاجز للتوقف جانباً للتدقيق والتفتيش، فوضعت الشوكة امام عجلات السيارة، مما تسبب بثقب في إطارها، لكنها استطاعت من اكمال طريقها. فجرى توقيف سائق السيارة في ساحة شتورا من قبل عناصر المخفر. وأثناء التحقيق معه اعترف بأنه أقدم على سرقة السيارة من محلة طريق المطار شارع بركات. 
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