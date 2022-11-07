أمن الدولة توقف مطلوبا بجرائم إطلاق نار في مدينة صور وجوارها

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LBCI News Lebanon

بتاريخه وفي إطار ملاحقة مطلقي النار في منطقة صور وقرى قضائها، وبعد الرصد والمتابعة، تمكّنت دوريّة من مكتب أمن الدّولة في صور، من توقيف اللبناني (ج. ز) المطلوب بجرائم إطلاق نار في مدينة صور وجوارها.



وباشرت التحقيق معه بإشراف القضاء المختص.