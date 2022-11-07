يروّج المخدرات ضمن قرى وبلدات قضاء مرجعيون... فوقع في قبضة مفرزة استقصاء الجنوب

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بعد توافر معلومات لدى دوريَّة من مفرزة استقصاء الجنوب في وحدة الدرك الإقليمي حول إقدام المواطن أ. ش. (مواليد عام 1986، لبناني) على ترويج المخدّرات من نوعي الكبتاغون وحشيشة الكيف ضمن قرى وبلدات قضاء مرجعيون، أوقفته الدورية ليل 17/9/2022 في بلدة الطيبة - السَّاحة العامَّة، وذلك بعد إقدامه على الفرار بالاتجاه المعاكس تاركًا خلفه سيّارته نوع "ب. أم" التي كان على متنها، فأقدم على رمي المفتاح في محاولة منه لمنع الدوريَّة من تفتيشها، مستغلًّا استحالة العثور عليه في الظلام، ولكن الدوريَّة تمكنت من اللّحاق به وتوقيفه.وبتفتيش الآليّة، ضُبِطَ في داخلها /800/ غرام من حشيشة الكيف، و/659/ حبّة كبتاغون، و/10/ علب ترامال في داخل كل علبة منها ثلاثة مظاريف، وعلبة ترامادول بداخلها خمسة مظاريف، بالإضافة إلى مسدس حربي عيار /9/ ملم مع ممشط وثلاث طلقات صالحة للاستعمال، ومبلغ من المال من عملات مختلفة (ليرة لبنانيَّة، ودولار أميركي، ويورو، وغيرها...).