أمن وقضاء
07 تشرين الثاني 2022 - 11:16
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الجيش يتسلم آليات وشاحنات وأعتدة عسكرية في إطار برنامج المساعدات العسكرية الأميركية (صور)

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الجيش يتسلم آليات وشاحنات وأعتدة عسكرية في إطار برنامج المساعدات العسكرية الأميركية (صور)
Lebanon News
تسلم الجيش اللبناني، عبر مرفأ بيروت، ١٣ آلية من نوع هامفي و١١ شاحنة وكمية من الأعتدة العسكرية، في إطار برنامج المساعدات العسكرية الأميركية الخاصة بالجيش اللبناني.
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