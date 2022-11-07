أمن وقضاء
07 تشرين الثاني 2022 - 11:16
07/11/2022 11:16:11
الجيش يتسلم آليات وشاحنات وأعتدة عسكرية في إطار برنامج المساعدات العسكرية الأميركية (صور)
الجيش يتسلم آليات وشاحنات وأعتدة عسكرية
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LBCI News Lebanon
تسلم الجيش اللبناني، عبر مرفأ بيروت، ١٣ آلية من نوع هامفي و١١ شاحنة وكمية من الأعتدة العسكرية، في إطار برنامج المساعدات العسكرية الأميركية الخاصة بالجيش اللبناني.
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