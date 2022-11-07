أمن وقضاء
07 تشرين الثاني 2022 - 14:46
07/11/2022 14:46:00
مخابرات الجيش تلقي القبض على خلية داعشية جديدة
القبض على خلية داعشية جديدة
Lebanon, news ,lbci ,أخبار مخابرات الجيش اللبناني, خلية داعشية ,الامن في لبنان,القبض على خلية داعشية جديدة
استمتع بمشاهدة فيديوهاتنا عبر الانترنت
المزيد من التفاصيل حول
حزمات
مشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك الآن
تسجيل الدخول
LBCI News Lebanon
في ظلمة الفراغ السياسي انجاز أمني لمخابرات الجيش اللبناني أحبطت خلاله استباقيا مخططا ارهابيا لاستهداف تجمعات بشرية وعناصر أمنية.
الإعلان
الإعلان
آخر الأخبار
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
الامن في لبنان
خلية داعشية
مخابرات الجيش اللبناني
إقرأ أيضاً