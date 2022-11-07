أمن وقضاء
07 تشرين الثاني 2022 - 14:46
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مخابرات الجيش تلقي القبض على خلية داعشية جديدة

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Lebanon News
في ظلمة الفراغ السياسي انجاز أمني لمخابرات الجيش اللبناني أحبطت خلاله استباقيا مخططا ارهابيا لاستهداف تجمعات بشرية وعناصر أمنية. 
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