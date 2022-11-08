أمن وقضاء
08 تشرين الثاني 2022 - 07:31
Back

ينقل المخدّرات من البقاع لترويجها في بيروت والضاحية... فأوقفته وحدة الشرطة القضائية بعملية نوعية (صور وفيديو)

إليكم تفاصيل الكمين المحكم Lebanon, news ,lbci ,أخبار تريوج المخدرات, كمين محكم,الضاحية الجنوبية,إليكم تفاصيل الكمين المحكم
episodes
ينقل المخدّرات من البقاع لترويجها في بيروت والضاحية... فأوقفته وحدة الشرطة القضائية بعملية نوعية (صور وفيديو)
Lebanon News
نصبت المجموعة الخاصّة في وحدة الشّرطة القضائية كمينا محكما في محلّة الجمهور، بعد توافر معلومات عن قيام شبكة بترويج المخدّرات في مناطق الضاحية الجنوبية وبيروت. 

فمن خلال الرصد والتعقّب، تمّ تحديد مواصفات "ڤان" عمومي لنقل الركّاب يقوم سائقه بنقل المخدّرات من البقاع وتوزيعها على شبكة من المروجين، من دون علم مستقلّي "الفان".
الإعلان

واستخدمت المجموعة خلال الكمين كلب بوليسي في عملية التفتيش، وتمكّنت من ضبط الـ"ڤان" بعد أن عُثر بداخله على كميّة من المواد المخدّرة، وتوقيف سائقه، ويُدعى: ج. س. (من مواليد عام 1975، لبناني)،و تمّ ضبط حوالى /12/ كلغ من مادّة حشيشة الكيف وكمية من مادّتي الكوكايين والماريجوانا المعدّة للترويج، هاتف خلوي ومبلغ من المال.

وأودع الموقوف والمضبوطات مكتب مكافحة المخدّرات المركزي، للتوسّع بالتحقيق معه، بناءً على إشارة القضاء المختص، والعمل مستمر لتوقيف باقي المتورطين.
 
 
الإعلان
إقرأ أيضاً