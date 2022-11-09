أمن وقضاء
09 تشرين الثاني 2022 - 02:08
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نقل جثامين 10 سوريين قضوا غرقًا على الشاطئ الجزائري عبر معبر العريضة

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نقل جثامين 10 سوريين قضوا غرقًا على الشاطئ الجزائري عبر معبر العريضة
Lebanon News
نقل الصليب الأحمر اللبناني جثامين 10 أشخاص من التابعية السورية كانوا قضوا غرقًا على الشاطئ الجزائري إلى معبر العريضة الحدودي في عكار، وتم تسليمها وفق الأصول إلى الهلال الأحمر السوري.

وكانت الجثامين وصلت ليل أمس إلى مطار رفيق الحريري الدولي في بيروت.
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