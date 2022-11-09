أمن وقضاء 09 تشرين الثاني 2022 - 09:29 09/11/2022 09:29:00 تفاصيل عملية فرار لـ18 سجينا من سجن أميون

ما جديد عملية فرار عدد من السجناء من سجن أميون؟

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LBCI News Lebanon

سجلت عملية فرار لـ 18 سجينا من سجن أميون في الكورة بعدما قطعوا السلك الشائك الذي يحيط بباحة السجن. ماذا في التفاصيل؟ الإعلان

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