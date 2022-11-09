أمن وقضاء
09 تشرين الثاني 2022 - 09:29
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تفاصيل عملية فرار لـ18 سجينا من سجن أميون

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Lebanon News
سجلت عملية فرار لـ 18 سجينا من سجن أميون في الكورة بعدما قطعوا السلك الشائك الذي يحيط بباحة السجن.
 
ماذا في التفاصيل؟
 
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