أمن وقضاء
09 تشرين الثاني 2022 - 09:29
09/11/2022 09:29:00
تفاصيل عملية فرار لـ18 سجينا من سجن أميون
ما جديد عملية فرار عدد من السجناء من سجن أميون؟
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LBCI News Lebanon
سجلت عملية فرار لـ 18 سجينا من سجن أميون في الكورة بعدما قطعوا السلك الشائك الذي يحيط بباحة السجن.
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