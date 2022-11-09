اصحاب بسطات قطعوا الطريق امام مركز شرطة بلدية طرابلس

الإعلان

قطع اصحاب البسطات المنتشرة على كورنيش الميناء البحري الطريق امام مركز شرطة البلدية واشعلوا الإطارات المطاطية احتجاجا على قرار القائم بأعمال البلدية ايمان الرافعي الذي قضى بإزالة المخالفات العشوائية والمنشآت حول المساحات الخضراء والتي تستخدم كمقاهي غير مرخصة، والتشدد في منع التعديات وتوجيه شرطة البلدية للاستعانة بالأجهزة الأمنية عند الحاجة.وندد اصحاب البسطات بالقرار وطالبوا العودة عنه، مشيرين الى الضائقة المعيشية والى معاناتهم والى ما تعود به عليهم البسطات من مبالغ ولو ضئيلة تعينهم في معيشتهم .وبعد التواصل مع الرافعي أعاد المحتجون فتح الطريق، على أن تستقبل وفدا منهم نهار غد للتداول بالإجراءات الكفيلة بحفظ السلامة العامة وخصوصا سلامة الأطفال والتزام شروط السلامة العامة وحركة المرور للمشاة بشكل آمن.