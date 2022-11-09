القاضية عون تغرّد... وبري يتحرّك

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نشرت النائبة العامة الإستئنافية في جبل لبنان القاضية غادة عون عبر حسابها على تويتر لائحةً بأسماءِ مسؤولين وشخصيات سياسية "قيل إن لديهم حسابات بمليارات الدولارات مجمدة في البنوك السويسرية وهم غير قادرين على سحب اي مبلغٍ منها بتعليماتٍ من الادارة الاميركية.وكتبت عون: "لا أعلم مدى صحة هذه المعلومة، لكن لماذا لا يبادر الأشخاص الواردة أسماؤهم في هذه اللائحة الى كشف حساباتهم لدى المصارف السويسرية، من اجل الشفافية فقط؟".وتمنّت القاضية عون ان يكون هناك بابٌ في قانون رفع السرية المصرفية، والذي ستنكبُ على دراسته، متمنية ايضا من الحقوقيين التعليق عليه.وتعقيبا على تغريدة عون، تقدم رئيس مجلس النواب نبيه بري بواسطةِ المحامي علي رحال بشكوى لدى المدعي العام التمييزي غسان عويدات للملاحقة والتحقيق واجراء المقتضى القانوني اللازم.