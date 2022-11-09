اللواء عثمان والسفيرة الفرنسية زارا فرع الحماية والتّدخّل في شعبة المعلومات

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LBCI News Lebanon



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وطالعوا على فاعلية الهبات المقدمة لصالح الفرع المذكور في المهمات الموكلة إليه.



كما جرى عرض من قبل الضباط المعنيين لأبرز المهام التي يقومون بها وللتجهيزات والمعدات المقدمة من السفارة. زار المدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء عماد عثمان والسفيرة الفرنسية في لبنان السيدة آن غريو فرع الحماية والتّدخّل في شعبة المعلومات، يرافقهما الملحق الأمني لدى السفارة إريك أوشيني والمدرّبين، بحضور رئيس شعبة المعلومات العميد خالد حمود، ورئيس ديوان المدير العام العقيد جهاد أبو مراد، ورئيس فرع الحماية والتدخل العقيد خالد عليوان.وطالعوا على فاعلية الهبات المقدمة لصالح الفرع المذكور في المهمات الموكلة إليه.كما جرى عرض من قبل الضباط المعنيين لأبرز المهام التي يقومون بها وللتجهيزات والمعدات المقدمة من السفارة.

وأكدت السفارة الفرنسية عبر تويتر أن هدف زيارة غريو إعادة تأكيد التزام فرنسا الثابت تقوية القوى الأمنية اللبنانية بصفتها دعامة الاستقرار في البلاد.



وأوضحت السفارة أن التعاون الوثيق بين فرع الحماية والتدخل وفرق التدخل الفرنسية يشمل مجالات عدة منها مرافقة الوحدات الفرنسية من الداخل، ودورات تدريبية أولية ومستمرة، وتقديم المعدات التقنية والتكتيكية.