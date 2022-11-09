المولوي من بكركي يشدد على عدم حماية اي مخالف

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اكد وزير الداخلية والبلديات في حكومة تصريف الأعمال بسام المولوي للبطريرك الراعي على جهوزية القوى الامنية لمواجهة اي اشكالات او اضطرابات، ووضعه في صورة الاوضاع الامنية بمختلف ملفاتها وفي كل التطورات والتفاصيل التي تحصل على كافة الاراضي اللبنانية.وتمنى المولوي أن تنتهي فترة الشغور في وقت قريب ويكون هناك رأس للبلد يعيد الانتظام لكل المؤسسات الضرورية من اجل انتظام العمل في البلد وراحة المواطنين.وشدد على عدم حماية اي مخالف بل تسهيل مهمة القضاء وفقا للقانون.وقال وزير الداخلية ردا على سؤال:" لمست من صاحب الغبطة واليوم اكثر من كل مرة، خوفه على البلد ، وهو يحمل البلد في صلاته وفي ضميره وهموم المواطنين وحاجاتهم المعيشية خصوصا المستضعفين والسجناء ، وسيدنا الراعي هو الراعي الصالح ولا يبشر إلا بالخير وهو يحمل هموم رعيته".