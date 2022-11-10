وزير الدفاع: الوضع الأمني في لبنان مستتب واتفاق ترسيم الحدود نقطة تحول هامة

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أكد وزير الدفاع في حكومة تصريف الاعمال موريس سليم أن الوضع الأمني في لبنان مستتب، وأن القوى الأمنية والعسكرية تقوم بدورها في حفظ الأمن، مشيراً إلى التزام أفراد القوى الأمنية والعسكرية وتحملهم مسؤولياتهم بشكل كامل في الدفاع عن الوطن، ووعي القيادات الأمنية والعسكرية لدورها في الحفاظ على تماسك الوحدات لتبقى المؤسسة العسكرية الضامن للأمن والاستقرار في لبنان.واستبعد، في حوار خاص مع وكالة الأنباء القطرية قنا، حصول ما يعكّر صفو الأمن في لبنان في ظل الشغور الرئاسي، مؤكداً أن التنافس الحالي بين الفرقاء السياسيين يتم ضمن الأطر الديمقراطية فقط.ولفت وزير الدفاع الى إن اتفاق ترسيم الحدود البحرية مع اسرائيل يمثل نقطة تحول هامة جداً على أمل أن يصبح لبنان بلداً نفطياً ويتمكن من استثمار ثرواته.وقال إن بلاده ملتزمة بالحفاظ على الاستقرار ما لم يتم الاعتداء عليها وعلى ثروتها. مبيناً أن بيروت ستدافع عن حقوقها بكل إرادة وقوة في حال تم الاعتداء عليها.