نازحون سوريّون يبيعون أدوية مهرّبة..في قبضة أمن الدّولة (صور)

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أوقفت دوريّة من أمن الدّولة في البقاع، السوريّة (ف. ف.)، التي كانت تتولى عمليّة تسويق أدوية مهرّبة.وضبَط عناصر الدّوريّة معها حوالي 1450 علبة من مختلف الأدوية والعقاقير داخل مخيّم للنازحين في بلدة برّ الياس في قضاء زحلة.وصادرت دوريّة أخرى من أمن الدّولة في مخيّم للنازحين السوريّين في بلدة قبّ الياس في قضاء زحلة، حوالي 105 علب من الأدوية المعدّة للبيع لمواطنين لبنانيّين ونازحين سوريّين في المنطقة.وأُجريَ التّحقيق بإشراف القضاء المختص، واتخذت الإجراءات اللازمة، ريثما تكتمل التحقيقات لكشف باقي المتورّطين.