أمن وقضاء
10 تشرين الثاني 2022 - 07:59
Back

نازحون سوريّون يبيعون أدوية مهرّبة..في قبضة أمن الدّولة (صور)

نازحون سوريّون يبيعون أدوية مهرّبة الى اللبنانيين..يقعون في قبضة أمن الدّولة Lebanon, news ,lbci ,أخبار سوريّون يبيعون أدوية مهرّبة الى اللبنانيين..يقعون في قبضة أمن الدّولة,نازحون,نازحون سوريّون يبيعون أدوية مهرّبة الى اللبنانيين..يقعون في قبضة أمن الدّولة
episodes
نازحون سوريّون يبيعون أدوية مهرّبة..في قبضة أمن الدّولة (صور)
Lebanon News
 أوقفت دوريّة من أمن الدّولة في البقاع، السوريّة (ف. ف.)، التي كانت تتولى عمليّة تسويق أدوية مهرّبة.

 وضبَط عناصر الدّوريّة معها حوالي 1450 علبة من مختلف الأدوية والعقاقير داخل مخيّم للنازحين في بلدة برّ الياس في قضاء زحلة.

 وصادرت دوريّة أخرى من أمن الدّولة في مخيّم للنازحين السوريّين في بلدة قبّ الياس في قضاء زحلة، حوالي 105 علب من الأدوية المعدّة للبيع لمواطنين لبنانيّين ونازحين سوريّين في المنطقة. 
الإعلان

   وأُجريَ التّحقيق بإشراف القضاء المختص، واتخذت الإجراءات اللازمة، ريثما تكتمل التحقيقات لكشف باقي المتورّطين.
 
 
 
الإعلان
إقرأ أيضاً