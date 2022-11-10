أمن وقضاء
10 تشرين الثاني 2022 - 09:33
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قوى الامن: عناصر حاجر ضهر البيدر تضبط سيارة مسروقة وتوقف سائقها وتعيد الآلية الى مالكها

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قوى الامن: عناصر حاجر ضهر البيدر تضبط سيارة مسروقة وتوقف سائقها وتعيد الآلية الى مالكها
Lebanon News
حاولت سيّارة نوع "هوندا سيفيك" قرابة الساعة 21،30 من تاريخ 06-11-2022،  تخطّي حاجز ضهر البيدر التابع لفصيلة شتورا في وحدة الدرك الإقليمي من دون التوقّف عند عنصر التوجيه، فعمل العناصر على وضع العوائق الحديديّة أمامها بغية إيقافها، وتمكنوا من ضبط المركبة الآلية وتوقيف السائق، ويدعى: 
-  ح. س. (مواليد عام 1994، لبناني) من خلال المتابعة، تبيّن أنّها قد سُرِقَت حديثًا من محلة حي السّلّم.
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أعيدت السيارة إلى مالكها، وسلم الموقوف الى مخفر ضهر البيدر لإجراء المقتضى القانوني بحقه، بناء على إشارة القضاء المختص.

 
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