أمن وقضاء
10 تشرين الثاني 2022 - 10:35
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جولة لأمن الدولة على محطات المياه في الشمال

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جولة لأمن الدولة على محطات المياه في الشمال
Lebanon News
جالت دوريات من أمن الدولة في الشمال على معامل ومحطات تعبئة المياه وأجرت إحصاء لها وأخذت عينات للفحص، ليصار إلى متابعة الموضوع على الأرض مع وزارة الصحة، من خلال جولات وإجراء تحاليل مخبرية، خلال الأيام القادمة.
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