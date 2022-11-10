جولة لأمن الدولة على محطات المياه في الشمال

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LBCI News Lebanon

جالت دوريات من أمن الدولة في الشمال على معامل ومحطات تعبئة المياه وأجرت إحصاء لها وأخذت عينات للفحص، ليصار إلى متابعة الموضوع على الأرض مع وزارة الصحة، من خلال جولات وإجراء تحاليل مخبرية، خلال الأيام القادمة.