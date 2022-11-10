دورية من الجيش تتلف كمية من الماريغوانا مزروعة داخل خيم

ماذا في التفاصيل؟

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LBCI News Lebanon

أعلن الجيش اللبناني أن دورية تقوم، في حي الشراونة، بتلف مساحة من الأرض المزروعة بنبتة الماريجوانا داخل خيَم زراعية، ويعمل على تفكيك الخيَم وقد صادر مولدًا كهربائيًّا كان يُستعمل لري الأرض.