أمن وقضاء
10 تشرين الثاني 2022 - 11:10
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دورية من الجيش تتلف كمية من الماريغوانا مزروعة داخل خيم

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دورية من الجيش تتلف كمية من الماريغوانا مزروعة داخل خيم
Lebanon News
أعلن الجيش اللبناني أن دورية تقوم، في حي الشراونة، بتلف مساحة من الأرض المزروعة بنبتة الماريجوانا داخل خيَم زراعية، ويعمل على تفكيك الخيَم وقد صادر مولدًا كهربائيًّا كان يُستعمل لري الأرض.
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