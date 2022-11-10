أمن وقضاء
10 تشرين الثاني 2022 - 12:15
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كبارة اجرى اتصالات بخصوص فضيحة السرقة من منشآت طرابلس: لانزال اشد العقوبات بالمرتكبين

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كبارة اجرى اتصالات بخصوص فضيحة السرقة من منشآت طرابلس: لانزال اشد العقوبات بالمرتكبين
Lebanon News
اثر المعطيات التي نُشرت عن سرقات هائلة من منشآت طرابلس، أجرى النائب كريم كبارة سلسلة اتصالات شملت رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي وعدداً من المسؤولين المعنيين، وأكدوا جميعاً صحة المعلومات.

وفي ضوء هذه الفضيحة، شدد كبارة على أن الإستمرار بالوضع الحالي مرفوض والحل لا يكون بإغلاق المنشآت وحرمان طرابلس.
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وسأل كبارة: "منذ أشهر تم تشكيل لجنة وزارية للبحث في سبل حماية المنشآت أمنياً لوقف السرقات، فلماذا لم تصل اللجنة الى نتيجة؟".

وتابع سائلا: "اللجنة تضم ايضاً وزير العدل، فهل تابع القضاء الملف وهل استكملت الجهات المختصة تحقيقاتها بالسرقات؟ ولماذا لم نسمع عن توقيفات ومحاكمات؟".

وطالب كبارة بإجابات واضحة وشفافة بهذا الملف، وبالمبادرة بتأمين الحماية الأمنية للمنشآت وانزال اشد العقوبات بالمرتكبين،معلنا أنه سيحول الموضوع الى سؤال للحكومة إن لم يبادر المعنيون بتقديم ايجابات واضحة.
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