مذكّرة تفاهم بين الامن العام والمركز الدولي لتطوير سياسة الهجرة

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في إطار التعاون القائم بين الجمهورية اللبنانية والمركز الدولي لتطوير سياسة الهجرة (ICMPD)، أقيم في مقر المديرية العامة للأمن العام حفل توقيع مذكرة تفاهم بين الطرفين حول توطيد العلاقات وتطوير أطر التعاون بينهما، بالإضافة الى دعم لبنان في مساعيه إلى تحقيق أهدافه في مجال إدارة سياسات الهجرة، وذلك بحضور وفد من المركز الدولي إضافة إلى عدد من ضباط المديرية العامة للأمن العام.ووقع مذكرة التفاهم المدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم عن الجمهورية اللبنانية ومارتن بلوم مدير حوارات الهجرة والتعاون عن المركز الدولي لتطوير سياسات الهجرة.وأكد ابراهيم على التعاون الدائم والمثمر والبنّاء بين الأمن العام والمركز الدولي لتطوير سياسة الهجرة.