يروج المخدرات في بيروت على متن دراجة آلية في قبضة قوى الأمن

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أعلنت المديرية العامة لقوى الأمن الدّاخلي أنه "في إطار المتابعة اليوميّة التي تقوم بها مفرزة استقصاء بيروت في وحدة شرطة بيروت لمكافحة عمليات ترويج المخدّرات ضمن مناطق العاصمة، ونتيجةً للتحريّات والاستقصاءات المكثّفة تمكّنت دورية من المفرزة بتاريخ 21-10-2022 في محلّة مستديرة شاتيلا، من توقيف المدعو م. ح. (مواليد عام 1987، فلسطيني الجنسية) على متن دراجة آلية من دون لوحات نوع "جوك أرتيستك" لون أسود، وضبطت بحوزته /14/ ظرفًا تحتوي على مادّة الهيرويين زِنتها /14/غ. و"طبّة بلاستيكية" بداخلها مادّة باز الكوكايين.وأودع والمضبوطات القطعة المعنيّة لإجراء المقتضى القانوني بحقّه بناء على إشارة القضاء المختص".