أمن وقضاء
12 تشرين الثاني 2022 - 05:53
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قوى الامن: توقيف مروج مخدرات في برج حمود

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قوى الامن: توقيف مروج مخدرات في برج حمود
Lebanon News
تمكنت شعبة العلاقات العامة في قوى الأمن الداخلي من تحديد هوية المشتبه فيه بترويج مخدرات على عدد كبير من الزبائن في محلة برج حمود، ويدعى: أ. س. (من مواليد العام ١٩٧٧، سوري). 

بتاريخ 2-11-2022، وبعد رصد ومراقبة دقيقة، نفذت إحدى دوريات الشعبة كمينا محكما في المحلة المذكورة، حيث تمكنت من توقيفه. ضبط بحوزته /90/غ من مادة الكوكايين موضّبة في طبّات وعلب بلاستيكية، ومعدة لترويج. إضافة إلى ضبط مبلغ مالي. بالتحقيق معه، اعترف بما نُسب إليه لجهة قيامه بترويج المخدّرات، سيرا على الأقدام، على عدد من الزبائن في محلّتي برج حمود والدورة.
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أجري المقتضى القانوني بحقّه وأودع والمضبوطات المرجع المعني، بناءً على إشارة القضاء المختص.
 
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