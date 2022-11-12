لليوم الخامس... الدفاع المدني يبحث عن مفقود قبالة شاطئ صيدا

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LBCI News Lebanon

أعلنت المديرية العامة للدفاع المدني انه "لليوم الخامس على التوالي يواصل عناصر من وحدة الإنقاذ البحري ومن مراكز برية متعددة في الدفاع المدني عمليات البحث عن المواطن الذي فقد أثره منذ يوم الأحد الماضي في ٦-١١-٢٠٢٢ عقب توجهه لممارسة هواية صيد الأسماك بالقرب من قلعة صيدا الأثرية."





وقالت في بيان " عناصر الدفاع المدني قد باشروا عمليات البحث منذ يوم الثلاثاء الماضي فور ورود البلاغ الى غرفة عمليات المديرية العامة للدفاع المدني. وقد نفذوا مسحاً بحرياً شاملاً للمنطقة في اعماق البحر وعلى السطح بالتوازي مع تنفيذ دوريات راجلة على طول الشاطىء من الرميله وصولاً الى صيدا إلا أن الجهود المتواصلة للعناصر لم تسفر حتى الساعة عن العثور على المواطن المفقود."