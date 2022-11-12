أمن وقضاء 12 تشرين الثاني 2022 - 09:07 12/11/2022 09:07:08 قوى الأمن: تخصيص أماكن لركن سيارات المشاركين في ماراثون بيروت

قوى الأمن: تخصيص أماكن لركن سيارات المشاركين في ماراثون بيروت

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وتدعو المشاركين في السباق إلى زيارة المساحة التي خصصت لها ضمن فعاليات الماراثون، للتعرف عن كثب على عناصر من قطعاتها المختلفة، وزيادة معرفتهم بطريقة عملها، والاستفادة من مشاهدة وشرح عن أجهزة محاكاة حزام الأمان والقيادة تحت تأثير الكحول، والاطّلاع على منشورات توعوية حول السلامة المرورية والجرائم السيبرانية (أي الإلكترونية) ومواضيع أخرى مختلفة...

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كذلك، تُذكِّر هذه المديريّة العامّة المواطنين الكرام أنّ باستطاعتهم الاطّلاع على مسار السباق بالتفصيل على الرابط التالي، عبر موقع المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي:



أمّا المشاركون في السباق فيمكنهم معرفة كيفية الوصول إلى الأماكن المخصّصة لركن السيّارات عبر تقوم المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي- شعبة العلاقات العامة بتنفيذ خطة لحماية سباق بيروت ماراثون الذي سيجري يوم غد الأحد 13-11-2022. لذلك، تطلب من المواطنين الكرام التقيد بتوجيهات وتعليمات عناصر قوى الأمن المكلفين تنفيذ هذه المهمة، حفاظا على السلامة العامة.وتدعو المشاركين في السباق إلى زيارة المساحة التي خصصت لها ضمن فعاليات الماراثون، للتعرف عن كثب على عناصر من قطعاتها المختلفة، وزيادة معرفتهم بطريقة عملها، والاستفادة من مشاهدة وشرح عن أجهزة محاكاة حزام الأمان والقيادة تحت تأثير الكحول، والاطّلاع على منشورات توعوية حول السلامة المرورية والجرائم السيبرانية (أي الإلكترونية) ومواضيع أخرى مختلفة...كذلك، تُذكِّر هذه المديريّة العامّة المواطنين الكرام أنّ باستطاعتهم الاطّلاع على مسار السباق بالتفصيل على الرابط التالي، عبر موقع المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي: / https://isf.gov.lb/ar/iambeirut/ أمّا المشاركون في السباق فيمكنهم معرفة كيفية الوصول إلى الأماكن المخصّصة لركن السيّارات عبر الضغط هنا

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