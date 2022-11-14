أمن وقضاء
14 تشرين الثاني 2022 - 08:20
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"الدبس" وشريكه يقومان بسلب الاشخاص بقوّة السلاح في عدة قرى من قضاء عكار.. في قبضة قوى الأمن

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&quot;الدبس&quot; وشريكه يقومان بسلب الاشخاص بقوّة السلاح في عدة قرى من قضاء عكار.. في قبضة قوى الأمن
Lebanon News
أعلنت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي أنه في إطار العمل المستمرّ الذّي تقوم به مفرزة حلبا القضائيّة في وحدة الشرطة القضائيّة بغية توقيف منفّذي عمليّات سلب أشخاص بقوّة السلاح، وبعد أن كثرت هذه الأعمال في بلدات وادي الجاموس، وببنين، والقرقف - عكّار، باشرت دوريات مفرزة حلبا القضائية استقصاءاتها وتحرياتها لمعرفة منفذي تلك العمليات وتحديد هوياتهم.
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وبعد الاستقصاءات والتحريّات التّي قامت بها عناصر المفرزة، توصّلت الى تحديد هوية مشتبه بهما، وهما كلّ من:

أ. د. (مواليد عام 1981، لبناني الجنسية) وهو ملقّب بالدبس، ومطلوب بموجب مذكرتي توقيف، وبلاغين بحث وتحر، بجرم سرقة وسلب بقوة السلاح
ع. ط. (مواليد عام 1998، لبناني الجنسية،) وهو مطلوب بموجب بلاغي بحث وتحر بجرم سرقة وسلب بقوة السلاح.

وبعد عمليّات الرصد والمراقبة، نفّذت قوّة من المفرزة كمينًا محكمًا في محلة وادي الجاموس بتاريخ 4-11-2022، حيث ألقت القبض عليهما، وعثرت بحوزتهما على هاتفين خلويّين مسروقين، ودراجة آليّة مسروقة، ومبلغ مالي.

وباستماعهما، اعترفا بما نُسب إليهما، وبأنّهما نفّذا عمليّات سلب عديدة في البلدات المذكورة.

التحقيق جارٍ بإشراف القضاء المختصّ".
 
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