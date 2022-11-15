انفجار قنبلة عنقودية من مخلفات الجيش الاسرائيلي بقطيع من الماشية في وادي الحجير

انفجار قنبلة عنقودية من مخلفات الجيش الاسرائيلي بقطيع من الماشية

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LBCI News Lebanon

انفجرت قنبلة عنقودية من مخلفات الجيش الاسرائيلي بقطيع من الماشية في وادي الحجير مما أدى الى نفوق 4 رؤوس منهم ونجاة الراعي بأعجوبة، بحسب ما أفادت الوكالة الوطنية للإعلام.