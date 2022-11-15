أمن وقضاء
15 تشرين الثاني 2022 - 12:38
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انفجار قنبلة عنقودية من مخلفات الجيش الاسرائيلي بقطيع من الماشية في وادي الحجير

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انفجار قنبلة عنقودية من مخلفات الجيش الاسرائيلي بقطيع من الماشية في وادي الحجير
Lebanon News
انفجرت قنبلة عنقودية من مخلفات الجيش الاسرائيلي بقطيع من الماشية في وادي الحجير مما أدى الى نفوق 4 رؤوس منهم ونجاة الراعي بأعجوبة، بحسب ما أفادت الوكالة الوطنية للإعلام.
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