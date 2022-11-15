الرأس المدبّر لشبكة تعمل على ترويج المخدرات في قبضة أمن الدّولة

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LBCI News Lebanon

أوقفت المديريّة العامّة لأمن الدّولة في جزّين، المدعوّ (إ. ع. ل.)، وهو الرأس المدبّر لشبكة تعمل على ترويج المخدِّرات كانت قد أوقفتها أمن الدّولة منذ حوالي الشهرين.



وفي التفاصيل، فإنه لدى توقيف المديريّة العامّة لأمن الدّولة - مكتب جزّين، لشبكة تروّج المخدّرات في المدينة وجوارها، وخصوصا داخل المنتجعات والمسابح والفنادق، تمكّن رئيس الشبكة (إ. ع. ل.) من الهرب والتواري عن الأنظار، متّخذاً من أحد المخيّمات الفلسطينيّة مخبأً له، وبعد المتابعة والرّصد، تمكّنت مديريّة أمن الدّولة في الجنوب، من استدراجه إلى خارج المخيّم، حيث تمّ توقيفه، والتحقيق جار معه حاليّاً بالتنسيق مع القضاء المختصّ.