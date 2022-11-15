القضاء يستكمل التحقيقات مع هدى سلوم...

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LBCI News Lebanon

اوقفت المحامية العامة الاستئنافية في جبل لبنان القاضية نازك الخطيب، المدير العام لهيئة ادارة السير بالتكليف هدى سلوم، لاستكمال التحقيق معها بعد استجوابها في شعبة المعلومات، بحسب ما أفادت معلومات خاصة للـLBCI.