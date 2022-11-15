أمن وقضاء
15 تشرين الثاني 2022 - 17:45
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القضاء يستكمل التحقيقات مع هدى سلوم...

القضاء يستكمل التحقيقات مع هدى سلوم... Lebanon, news ,lbci ,أخبار قضاء,هدى سلوم,القضاء يستكمل التحقيقات مع هدى سلوم...
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القضاء يستكمل التحقيقات مع هدى سلوم...
Lebanon News
اوقفت المحامية العامة الاستئنافية في جبل لبنان القاضية نازك الخطيب، المدير العام لهيئة ادارة السير بالتكليف هدى سلوم، لاستكمال التحقيق معها بعد استجوابها في شعبة المعلومات، بحسب ما أفادت معلومات خاصة للـLBCI.
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