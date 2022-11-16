أمن وقضاء 16 تشرين الثاني 2022 - 04:04 16/11/2022 04:04:19 يكسر زجاج السيارات ويسرق... في قبضة الأمن الداخلي (صورة)

يسرق من داخل سيّارات بعد كسر زجاجها شعبة المعلومات توقفه ويعترف بأكثر من ثماني عمليات سرقة في عدد من مناطق بيروت...

Lebanon, news ,lbci ,أخبار سيارات, الامن الداخلي,سرقة,يسرق من داخل سيّارات بعد كسر زجاجها شعبة المعلومات توقفه ويعترف بأكثر من ثماني عمليات سرقة في عدد من مناطق بيروت...

LBCI News Lebanon





بنتيجة الاستقصاءات والتحريات، توصّلت الى تحديد هوية الفاعل، ويدعى: أ. ب. (من مواليد عام ١٩٧١، لبناني)، وهو من أصحاب السوابق الجرمية بقضايا سرقة ونشل.

الإعلان

بتاريخ 04-11-2022 وبعد عملية رصد ومراقبة دقيقة، أوقفته إحدى دوريات الشعبة في محلة الكولا.



بالتحقيق معه، اعترف بما نسب إليه لجهة قيامه بتنفيذ أكثر من 8 عمليات سرقة من داخل السيارات بعد كسر زجاجها في مناطق: الأونيسكو، الكورنيش البحري المسلك الشرقي في المنارة، الكولا والجناح.



أجري المقتضى القانوني بحقه، وأودع المرجع المختص بناء على إشارة القضاء.



تُذكّر هذه المديريّة العامّة المواطنين الكرام بضرورة أخذ الحيطة، وعدم ترك أغراض (حقائب، أجهزة هواتف خلوية، أجهزة إلكترونية...) في داخل سيّاراتهم، كي لا تتعرّض لكسر زجاجها والسّرقة من داخلها. بعد أن كَثُرَت في الآونة الأخيرة عمليات السرقة من داخل السيارات بعد كسر زجاجها ضمن مناطق بيروت والتي ينفّذها مجهول، كثّفت القطعات المختصة في شعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي جهودها الميدانية والاستعلامية لتحديد هوية الفاعل.بنتيجة الاستقصاءات والتحريات، توصّلت الى تحديد هوية الفاعل، ويدعى: أ. ب. (من مواليد عام ١٩٧١، لبناني)، وهو من أصحاب السوابق الجرمية بقضايا سرقة ونشل.بتاريخ 04-11-2022 وبعد عملية رصد ومراقبة دقيقة، أوقفته إحدى دوريات الشعبة في محلة الكولا.بالتحقيق معه، اعترف بما نسب إليه لجهة قيامه بتنفيذ أكثر من 8 عمليات سرقة من داخل السيارات بعد كسر زجاجها في مناطق: الأونيسكو، الكورنيش البحري المسلك الشرقي في المنارة، الكولا والجناح.أجري المقتضى القانوني بحقه، وأودع المرجع المختص بناء على إشارة القضاء.تُذكّر هذه المديريّة العامّة المواطنين الكرام بضرورة أخذ الحيطة، وعدم ترك أغراض (حقائب، أجهزة هواتف خلوية، أجهزة إلكترونية...) في داخل سيّاراتهم، كي لا تتعرّض لكسر زجاجها والسّرقة من داخلها.

الإعلان